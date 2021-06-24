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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Batman’da seyir halindeki otobüs alev aldı

Batman’da seyir halindeki otobüs alev aldı

Görüntü Dökümü

Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Otobüs Şoförü Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

- -Cep telefonu görüntüsü
- -Otobüs motor bölümden alev almasından detay
- -Şoför yanan otobüsü söndürmesinden detay
- -Genel detay

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman Belediyesine ait toplu taşıma aracı Cudi Mahallesi’nde sefer sırasında alev aldı. Edinilen bilgilere göre Cudi Mahallesi’nde seyir sırasında otobüsün motor kısmında çıkan yangını kısa sürede fark eden otobüs şoförü yangın tüpü ile müdahalede bulunarak otobüsün tamamen yanmasına engel oldu. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde otobüs şoförünün soğukkanlılıkla hızlı bir şekilde yangına müdahale etmesi takdir topladı. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. (OA-AKK-Y)
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