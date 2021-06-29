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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Batman'da şehitleri unutmayan eğitimciler teşekkür belgesiyle ödüllendirildi

Batman'da şehitleri unutmayan eğitimciler teşekkür belgesiyle ödüllendirildi

Şehit ve Gazi dernek evinde eğitimcilere teşekkür belgesi verilmesinin görüntüleri

Şehit Yakınları Ödül Töreni Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

- Dernek Başkanı Mutalip Çelik'in konuşması

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın konulu şiir, resim ve öykü yarışmasına destek veren öğretmen ve okul müdürlerine şehit yakınları tarafından teşekkür belgesi verildi.
Sason Orta Mahallede bulunan şehit ve gazi dernek evinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Dernek Başkanı Mutalip Çelik, “Yarınlarımız olan öğrencilerimiz arasında yaptığımız şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın yarışmasında katılım sağlayan okul ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Şehitlerimizi unutturmayacağız, her zaman ve her yerde anmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi en iyi şekilde eğitip, şehitliğin önemini en iyi şekilde aşıladığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir ve çok şükür öğretmenlerimiz de bu bilinç içerisindedirler. Çünkü aynı yarışmada Yücebağ Posta İlkokul ve Ortaokul'unda yapılan yarışmaya okuldaki öğrencilerimizin yüzde 95'i şehitlerimizle ilgili güzel düşüncelerini ifade edip bir yarışmaya katılıyorlarsa bu öğretmenlerimizin fedakarlığı ve azmi ile olabilmektedir. Yarışmaya emek veren siz değerli eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Törenin sonunda Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Kemal Belge ve şehit yakınları tarafından eğitimcilere teşekkür belgesi verildi.
(EA-AKK-Y)
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