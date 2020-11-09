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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Batman’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Batman’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Cep telefonu kamerasından detay

Belediye Otobüsü Kamera Cep Telefonu 

-Patenli gençlerin otobüsün arkasından detay
-genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençler yürekleri ağza getirdi. Patenli gençlerden birinin otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler dikkat çekerken, gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Batman’da kentin en işlek caddesinde belediye otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli iki genç görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli gençler bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Faciaya davetiye çıkaran gençlerden birinin yolculuk esnasında otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı. Otobüsün arkasına takılan patenli iki gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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