Batman’da otomobil hırsızları yakalandı

-Çalınan otomobillerden detay -Otomobil hırsızları emniyetten çıkartılmasından detay -Hırsızların polis araca bindirilmesinden detay -Emniyet müdürlüğü tabelasından detay -Genel detaylar
( BATMAN ) BATMAN
- Batman’da otomobil hırsızlığı çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Batman’da farklı yerlerden araç çalan 6 kişilik çete, polis tarafından teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalıntı 7 araçla birlikte yakalanan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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