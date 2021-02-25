Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Batman’da otomobil hırsızları yakalandı

Batman’da otomobil hırsızları yakalandı

Çalınan otomobiller emniyet bahçesinde toplanmasından detay

Polis Akalan Hırsız Şili 

-Çalınan otomobillerden detay
-Otomobil hırsızları emniyetten çıkartılmasından detay
-Hırsızların polis araca bindirilmesinden detay
-Emniyet müdürlüğü tabelasından detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da otomobil hırsızlığı çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Batman’da farklı yerlerden araç çalan 6 kişilik çete, polis tarafından teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalıntı 7 araçla birlikte yakalanan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı