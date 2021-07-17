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Batman'da nehre giren genç boğuldu
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Batman'da nehre giren genç boğuldu

Batman'da nehre giren genç boğuldu

Olay yerinden detaylar

( BATMAN -EK) BATMAN

Hastane Jandarma Cenaze Köprü 


- Batman ile Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü yakınlarında suya giren 14 yaşındaki genç akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Saat 15.30’da meydana gelen olayda serinlemek için Malabadi Köprüsü yakınlarında suya giren M.E. (14) isimli genç akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok jandarma ekipleri ve AFAD ekibi geldi, yaklaşık olarak 1 saat süren arama kurtarma sonucunda köprünün ayaklarının dibinde Batman Belediyesine ait dalgıç ekipleri tarafından gencin cesedine ulaşıldı. Gencin cenazesi otopsi yapılması için kentteki hastaneye kaldırırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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