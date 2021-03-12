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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Batman'da 'Mart kapıdan baktırdı' 70’ten fazla köy yolu ulaşıma kapandı

Batman'da 'Mart kapıdan baktırdı' 70’ten fazla köy yolu ulaşıma kapandı

Köylerdeki kar yağışından detay

Mahsur Kaldı Kar Kalınlığı Köy Yolları Kazma Kürek Kar Yağışı 

-yolda mahsur kalan araçların kurtarma çalışmaları
-kar yağışının etkili olduğu yerlerden detay

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman'da, 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Kozluk ile Sason ilçelerine bağılı 70’ten fazla köy yolunu ulaşıma kapattı. Batman'da dün akşam saatlerinden başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Kozluk ile Sason ilçelerine bağlı rakımı yüksek köylerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yağan kar nedeniyle 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köy yolları tamamen ulaşıma kapandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri yollarda mahsur kaldı. İl Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için temizleme çalışmalarına başladı.

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