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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Batman’da kumar operasyonu: 17 kişiye 22 bin 712 lira para cezası kesildi

Batman’da kumar operasyonu: 17 kişiye 22 bin 712 lira para cezası kesildi

Emniyet Müdürlüğünden operasyona çıkan araçlardan detay

Para Cezası Akalan Barla Harekete Geç 

-asayiş ekipleri trafikten gitmesinden detay
-Asayiş ekipleri iş yerlerine girmesinden detay
-kumar oynarken suçüstü yakalanmasından detay
-Kumar kağıtlarının apartman boşluğuna atılmasından detay
-Kumar kağıtları çaydanlığa saklanmasından detay
-kumarda yakalanan kişiler hakkında cezai işlem uygulanmasından detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye 22 bin 712lira para cezası uygulandı. Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçerek 2 ayrı iş merkezinde bulunan 5 ofise eşzamanlı operasyon düzenledi.
Eşzamanlı operasyonda 22 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. 5 şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. 17 şahsa kumar oynamaktan 22 bin 712 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynatılan işyerleri mühürlenerek kapatıldı.
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