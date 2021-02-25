Batman’da kumar operasyonu: 17 kişiye 22 bin 712 lira para cezası kesildi

-asayiş ekipleri trafikten gitmesinden detay

-Asayiş ekipleri iş yerlerine girmesinden detay

-kumar oynarken suçüstü yakalanmasından detay

-Kumar kağıtlarının apartman boşluğuna atılmasından detay

-Kumar kağıtları çaydanlığa saklanmasından detay

-kumarda yakalanan kişiler hakkında cezai işlem uygulanmasından detay

-Genel detaylar



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’da korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye 22 bin 712lira para cezası uygulandı. Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçerek 2 ayrı iş merkezinde bulunan 5 ofise eşzamanlı operasyon düzenledi.

Eşzamanlı operasyonda 22 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. 5 şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. 17 şahsa kumar oynamaktan 22 bin 712 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynatılan işyerleri mühürlenerek kapatıldı.



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