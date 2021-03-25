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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın

Batman'da Kristal Park'ta korkutan yangın

Kristal park yangınından detay

Polis Gökyüzü Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden detay
-Dumanların yükselmesinden detay
-TOMA ekipleri yangına müdahale etmesinden detay
-Kent merkezinde giden ambulanslardan detay
-Kent merkezinde giden TOMA'lardan detay
-Yangına müdahaleden detay
-detaylar

( BATMAN -1)- Dumanlar gökyüzünü siyaha çevirirken, yangını söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da katıldı BATMAN

- Batman'da Türkiye Petrolleri (TP) içinde bulunan Kristal Park'ın çatı kısmında yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü siyaha çevirirken, yangını söndürme çalışmalarına TOMA'lar da katıldı.
Olay, öğlen saatlerinde Site Mahallesi'ndeki TP içinde bulunan Kristal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, çatıda kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar etraftaki tahtaları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıya yayıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da yangını söndürme çalışmalarına katıldı.
Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın nedeniyle gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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