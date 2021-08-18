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Batman’da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Batman’da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı

Batman’da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı

Batman çayına düşen otomobilden detay

Jandarma Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Vatandaşlar tarafından kurtarılan araç sürücüsünden detay
-Yaralı olan araç sürücüsü ambulansa bindirilmesinden detay
-Ambulans hareket etmesinden detay
-Olay yerine gelen jandarma ekiplerinden detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman-Kozluk karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak Batman Çayı’na düştü, kazada 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Batman-Kozluk karayolunda meydana geldi. Kozluk istikametinden Batman’a gelen 72 AAR 076 plakalı Civan T. araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Batman Çayı’na düştü. Diğer sürücüler kazayı fark edince hemen müdahalede bulunup araç sürücüsünü çaydan çıkartıp durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Civan T. Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Güvenlik güçleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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