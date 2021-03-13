Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Batman’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

- Batman’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

kar yağışı ve kar temizleme çalışmalarından detay

( BATMAN ) BATMAN

Kar Temizleme Köy Yolları Kar Yağışı 


- Batman'ın Sason ile Kozluk ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor. Dün Batman'ın doğusunda etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ile Kozluk ilçelerine bağlı 70'ten fazla köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının bu sabah itibariyle etkisini kaybetmesiyle birlikte kapanan köy ve mezra yollarında kar temizleme çalışmalarına başlandı. İl Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekiplerden edinilen bilgilere göre, Sason ilçe kırsalında kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında 3 kepçe, 1 dozer, 2 greyder ile çalışmalara devam ettiği, yol açma ve temizleme çalışmalarında da 11 personelin çalıştığı öğrenildi. (EA-YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement