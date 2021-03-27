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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Batman’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Batman’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışından görüntü

Kar Kalınlığı Köy Yolları Kar Yağışı Hayvan 

-köylerde kar kalınlığı altında gömülen minibüsten görüntü
-vatandaşların kar üzerinde hayvanlarını beslemesi
-Damlarda birken karın temizlenmesinden görüntü
-detay

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman’da etkisini sürdüren ve 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bir metreyi aşan kar yağışı, Sason ile Kozluk ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Batman'da kar yağışı etkili oldu. Dün Batman'ın doğusunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla birlikte kısa sürede beyaza bürünen kırsal kesimlerde, kar kalınlığı bir metreyi aştı. Karla kaplanan köy yolları ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinin çökmesinden endişelenen bazı vatandaşlar, evlerin damında biriken karları temizleyerek kar üzerinde hayvanlarını besledi. Sason ve Kozluk ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarında il özel idaresine bağlı şantiye şefliği ekiplerinin çalışmalara başladığı öğrenildi.
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