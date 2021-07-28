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Batman’da kamyonet otomobile arkadan vurdu: 2 yaralı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Batman’da kamyonet otomobile arkadan vurdu: 2 yaralı

Batman’da kamyonet otomobile arkadan vurdu: 2 yaralı

-Kazaya karışan otomobilden detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Altın Polis Ekipleri 

--Olay yerindeki vatandaşlardan detay
--Kazaya karışan kamyonetten detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Kozluk ilçesinde 21 HA 949 plakalı kamyonet, 33 CHC 55 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Kozluk merkezinde meydana geldi. Hız limitini aşan kamyonet sürücüsü, önündeki otomobile arkadan vurdu. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (AK-AKK-Y)
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