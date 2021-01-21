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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Batman’da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı

Batman’da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı

-Özel idare ekipleri yolda çalışmasından detay

Hipertansiyon Çığ Düşmesi Sağlık Ekipleri Kar Yağışı Hasta Kurtarma 

--Karda kapanan yoların açılmasından detay
--Özel idare ekipleri yolda mahsur kalan 112 sağlık ekiplerine ulaşmak için çalışamalarından detay
--Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Sason ilçesi Yürekli köyünde hasta almaya giden sağlık ekipleri yola çığ düşmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre olay, Batman’ın Sason ilçesi Yürekli köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan hipertansiyon hastası şikayeti üzerine 112 sağlık ekipleri köye giderken yola çığ düşmesi ile 3 bin rakamlı Mereto dağı eteklerinde yolda 6 saat mahsur kaldığı öğrenildi. Kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yürekli köyüne sevk edilen Özel idare bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri yolda mahsur kalan 112 sağlık ekiplerini kurtarmak için harekete geçti. Batman’da UMKE ekipleri meslektaşlarını kurtarmak için seferber olurken yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı öğrenildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. (MÇ-Y)
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