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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Batman’da hafif ticari araç takla atıp yan yattı: 1 yaralı

Batman’da hafif ticari araç takla atıp yan yattı: 1 yaralı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Ticari Araç Polis Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerine gelen ambulanstan detay
-Kazada hasar gören araçtan detay
-Kazada yardıma koşan vatandaşlardan detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza Batman Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 AG 610 plakalı Renault marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yan durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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