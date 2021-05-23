Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Batman’da gönüllü öğretmenler köy okullarına renk kattı

Batman’da gönüllü öğretmenler köy okullarına renk kattı

Öğretmenlerin çalışmalarından görüntü

Eğitim Dönemi Öğretmenler Öğretmen Koordinat Öğrenciler 

-Proje koordinatörü Murat Işık'ın konuşması

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman'ın Kozluk ilçesinde bir araya gelen gönülle öğretmenler, el ele vererek 16 köy okulunu rengarenk boyadı. Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde sanatçı Ahmet Güneştekin ve bir boya markası desteğiyle Kozluk Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Murat Işık öncülüğünde başlatılan köy okullarımızı renklendiriyoruz kampanyasında gönüllü öğretmenler tarafından 16 köy okulunda bakım yapılarak çeşitli renklere boyandı. Konu ile ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Murat Işık, ''Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde uzaktan eğitim döneminde gönüllü ekibimizle birlikte eskimiş köy okullarını rengarenk hale getirerek okullarımızın daha temiz ve renkli görünmesini istedik. Renklendirme çalışmasında duvarlara çizdiğimiz resim ve figürler öğrencilerin hayal gücünü geliştiriyor ve meraklarını daha da arttırıyor. Bu dönem gönüllü ekibimizle birlikte 16 köy okulumuzu renklendirdik. Bizler sadece okul boyamıyoruz, çocukların hayalini de boyuyoruz'' dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement