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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Batman’da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

- Batman’da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Kazanın yaşandığı yerden detay

Dacia Trafik Kazası Bild 

- -Kazada köprüden aşağı düşen tır ve otomobilden detay
- -AFAD ve itfaye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmasından detay
- -Olay yerine gelen ambulanslardan detay
- -kazaya karışan araçlardan detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman Diyarbakır karayolunda tır, dacia markalı otomobil ve traktörün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişide yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Batman Diyarbakır karayolu Batman girişinde bulunan köprüde meydana geldi. Gıda yüklü tır ile traktörün çarpışmasıyla karşıdan gelen dacia markalı otomobil de tıra çarptı. Kazada otomobil ve tır köprüden düşerken meydana feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişide yaralandı. Kazanının duyulmasının ardından Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. 3 araç ve 10 itfaiye personeli ile yaralıları olay mahallinden kurtararak 112 ambulans personeline teslim etti. Olay yerine AFAD görevlilerinin de destek verdiği trafik kazası sonrası Batman Diyarbakır karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Cumhuriyet Başsavcısı kazayla ilgili inceleme başlattı.
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