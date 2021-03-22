Batman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
- Emniyet Birimlerinin emniyet müdürlüğünden çıkışı - Operasyon görüntüleri - Arama görüntüleri - Zanlıların yakalanma görüntüleriBATMAN (AA) - Batman 'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16 Mart'ta düzenlenen operasyonda sosyal medya platformları ve sahte web siteleri üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda ele geçirilen 96 dijital materyale el konuldu.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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