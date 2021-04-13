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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Batman’da duygulandıran hareket...Üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü

Batman’da duygulandıran hareket...Üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü

Vatandaşın cep telefonu görüntüsünden detay

Yağmurlu Kamera Cep Telefonu Hayvan 

-Genç köpeğe mont vermesinden detay
-Genç hayvan severin köpeği sevmesinden detay
-detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da kim olduğu bilinmeyen bir kişi dün gece soğuk hava nedeniyle üşüyen köpeğe sabahın erken saatlerinde montunu çıkartarak üstünü örttü.Batman'da yağmurlu ve soğuk havada sahipsiz bir köpeğin kaldırımda yattığını gören kimliği belirsiz bir genç, montunu çıkararak köpeğin üzerine örttü. Şefkatli çocuğun bu hareketi, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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