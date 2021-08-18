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Batman’da doğa harikası mesire alanı, piknikçilerin çöpleriyle doldu
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Batman’da doğa harikası mesire alanı, piknikçilerin çöpleriyle doldu

Batman’da doğa harikası mesire alanı, piknikçilerin çöpleriyle doldu

mesire alanından görüntü

Cennet Piknik Alanı Irak 

-mesire alanında piknik yapan vatandaşların görüntüsü
-Piknik alanına bırakılan çöplerin görüntüsü
-Hanifi Yıldırım'ın çöp toplamasından görüntü
-Hanifi Yıldırım'ın konuşması

( BATMAN - ÖZEL) BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kınalı mesire alanında piknik yapan vatandaşlar çöplerini mesire alanına bıraktı. Ortaya çıkan manzara tepkilere neden oldu. Batman’da yaz sıcağından bunalan vatandaşlar, mesire alanlarını akın etti. Piknik yapan bazı vatandaşlar, çöplerini toplamdan rastgele yeşil alanlarda bıraktı. Ortaya çıkan manzara, görüntü kirliliği oluşturdu. Rastgele çevreye bırakılan çöpler, doğa harikası mesire alanını adeta çöplüğe çevirdi. Piknik yapmak için mesire alanlarına gelen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Ailesiyle birlikte piknik alanına gelen vatandaşlardan Hanifi Yıldırım, mesire alanına atılan çöplerin bir kısmını toplamaya çalışarak piknikçilerin çöplerini doğaya bırakmamasını istedi. Yıldırım, ''Burası Sason ilçesine bağlı Kınalı doğal mesire piknik yeridir. Burası adeta saklı bir cennettir. Buraya pikniğe gelen vatandaşların daha dikkatli olmasını istiyoruz. Lütfen çöplerinizi gelişi güzel sağa sola atmayınız. Burası bizim bir değerimizdir. Bizden sonra gelenlerinde burayı kullanabilmesi için, çocuklarımızın geleceği için doğayı kirletmeyelim. Lütfen dikkat edelim'' dedi.
(EA-YRT
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