Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Batman'da dehşete düşüren cinayet: 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar

Batman'da dehşete düşüren cinayet: 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar

Hastane önünde çekilen görüntü

Jandarma İtiraf Harekete Geç Polis Ekipleri Cinayet 

-fotoğraflar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde 50 yaşındaki Faysal Aslan'ın cansız bedeni, Kırkat Göleti civarında halıya sarılı vaziyette bulundu. Edinen bilgilere göre olay, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Aslan'dan haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu. Bugün ihbar üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Gercüş ilçesinde bir eve baskın yaparak incelemelerde bulundu. Evdekilerin itirafı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ilçeye yakın Gercüş Kırkat Göleti yakınlarındaki tarlada inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Aslan'ın cansız bedeni halıya sarılı halde bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi işlemi için Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarılan araştırma ve inceleme sorucunda cinayet olayı ile ilgili Aslan'ın bacanağı da dahil 6 kişi gözaltına alındı. Aslan'ın kafasında darp izlerinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement