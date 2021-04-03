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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Batman’da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı

Batman’da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı

Açan çiçeklerden görüntü,

Doğal Bal İlkbahar Etiler Sonbahar Yeni Yıl 

-Arıcıların tulumlarını giyerek çalışmalara başlaması,
-Arıların püskürtülmesi için ilaçlı dumanın hazırlanması,
-kovanların açılması,
-peteklerin incelemelerinden görüntü
-Bekir Başaran'ın konuşması ve arıcıların görüntülerinden detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesinde havaların sonbaharda soğumasıyla arılarını kış şartlarında zarar görmemesi için kovanların kapılarını kapatan arıcılar, havaların ısınması ve çiçeklerin açmasıyla kovanların kapılarını açarak yeni yıl mesaisini başlattı.Son yıllarda devletin yüzde yüze varan hibe desteği sunmasıyla adeta bal üretim merkezi haline gelen Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce aile arı besiciliği yaparak geçimini sağlıyor. Son baharda havaların soğumaya başlamasıyla arı kovanlarını sıcak bölgelere taşıyarak soğuktan etkilenmemesi için kovanları sararak kapaklarını kapatan besiciler, sadece 20 günde bir kapakları açıp arıların bakımını ve beslenmesini yaptıktan sonra tekrar kapatmıştı. İlkbahara girmemizle beraber havaların ısınması ve çiçeklerin açmasıyla kovanların son bakımını yapan arı besicileri, kovanların kapılarını açarak arıları doğal beslenmeye bıraktı. Sason ilçesinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan arıcılardan Bekir Başaran, arıların ilkbahar bakımını yaptıktan sonra doğal ortama bırakacaklarını söyledi.

Arı besicisi Başaran, “Artık havalar ısındı. Şimdi burada kış ortamından çıkarmaya çalıştığımız arıların son bakımlarını yapıyoruz. Onlara kek verdikten sonra kapılarını açtık. Artık 20 gün sonra tamamen doğal beslenebiliyorlar. Önümüzdeki günlerde mevsimin gidişatına göre harekat ederek bakımlarını yapacağız” dedi.
Son yıllarda uygun arazi yapısı ve devletin sunduğu imkanlarla artan arı besiciliği nedeniyle adeta bal üretim merkezi haline gelen Sason ilçesinde yılda yaklaşık 5 yüz ton organik doğal bal üretilerek yurt geneline satışa gönderiliyor" dedi.

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