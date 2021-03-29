Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Batman’da çayda mahsur kalan vatandaş halat yardımıyla kurtarıldı

- Batman’da çayda mahsur kalan vatandaş halat yardımıyla kurtarıldı

mahsur kalan vatandaşın görüntüleri ve halat yardımıyla kurtarma çalışmalarından detay

( BATMAN ) BATMAN

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Baraj Kapakları Yardım Talebi Yükselen 


- Batman’da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan 45 yaşındaki vatandaş, halat yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, akşam saat 19.00 sularında su tahliyesi nedeniyle Batman Baraj kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla Batman Çayında aniden suların yükselmesiyle 45 yaşındaki Sebattullah Ayyıldız, çayda mahsur kaldı. Ayyıldız, köprü ayaklarına sığınarak 112 acili arayarak yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek uzun uğraşların ardından sarkıttıkları halat yardımıyla Ayyıldız’ı köprünün üzerine çekerek kurtardı. Ayyıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ayyıldız'ın kontrollerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (EA-YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement