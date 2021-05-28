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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Batman’da bir depoda cephanelik ele geçirildi

Batman’da bir depoda cephanelik ele geçirildi

Zanlının emniyetten çıkarılması

Kurusıkı Tabanca Silah Ticareti Silah Kaçakçılığı Havai Fişek Polis Ekipleri 

-Güvenlik güçleri
-Adliyeye çıkarılması
-Detay görüntüler

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce silah kaçakçılığı ve silah ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, 27 Mayısta Seyitler Mahallesi’nde bulunan bir depoda arama yapıldı. Aramalarda, 2 Adet Ak-47 kalaşnikof, 26 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kalem tabanca, 152 adet şarjör, 588 adet farklı ebatlarda fişek, 4 kutu havai fişek, 25 adet kibritbaşı eczası, 2 adet bomba başlatıcı nonel kapsül, çok sayıda fitil, 239 adet kurusıkı tabanca, 115 adet av tüfeği, çok sayıda emniyet pimi, icra yayı, mandal ele geçirildi.Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 6136 SKM suçu kapsamında adli işlem yapılarak şahıs gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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