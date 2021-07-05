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Batman’da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Batman’da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman’da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

küçük çocuk beton çöp kutusundan detay

Bild Küçük Çocuk Çöp Kutusu 

-İtfaiye ekipleri beton çöp kutusunu kırmasından detay
-Beton çöp kutusuna sıkışan çocuk kurtarılmasından detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman kent merkezinde parkın içinde bulunan beton dökümü çöp kutusuna sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.Seyitler Mahallesi Şerzan Kurt Parkında meydana gelen olayda 6 yaşındaki A.K. isimli çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynarken saklandığı beton çöp kutusuna sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Batman Belediyesine ait itfaiye ekipleri, 1 saat süren hummalı çalışmanın ardından beton çöp kutusuna sıkışan çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
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