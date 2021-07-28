Batman'da aşı olmayan vatandaşları kanaat önderleri ikna ediyor

-kanat önderlerinin konuşmaları, aşı olan vatandaşların görüntüleri

-aşı çadırındaki çalışmalardan detay ve kanaat önderlerinin konuşmaları



( BATMAN -ÖZEL) BATMAN



- Batman’da korona virüs vakaları yeniden hızlı bir artışa girmesine rağmen yetkililerin yaptığı tüm çağrıları duymamazlıktan gelen aşı yaptırmayan vatandaşları ikna için bölgedeki tanınmış kanaat önderleri devreye girdi. Türkiye’de Temmuz başında 4 bin 500’ün altına inen günlük vaka sayısı, dün itibariyle 19 bini aştı. Normalleşme adımları çerçevesinde bir çok ülkede kısıtlamalar gevşetildi. Aşılama ile birlikte vaka sayılarında düşüş bekleniyordu, ancak beklenen olmadı. Türkiye'de temmuz başında 4 bin 500'e gerileyen günlük vaka sayısı dün itibariyle 19 bini geçti. Batman'ın Sason ilçesinde yapılan bütün çağrılara rağmen aşı olamak için bir türlü ikna edilemeyen kararsızları ikna etmek için devreye giren bölgedeki tanınan kanaat önderleri, köy ve ilçe merkezindeki kahvehaneleri dolaşarak vatandaşları aşıya ikna ediyor. Herkesin aşı olması için çaba sarf ettiklerini belirten Sason ilçesindeki kanaat önderlerinden Fikret Sezgin, aşı olmadan salgının bitmeyeceğini belirterek herkesi aşıya davet ettiklerini belirtti.

Sezgin, “Allah rızası için herkes gitsin aşısını yaptırsın. Bu aşılama olmadan bu salgın bitmez. Hep beraber bu salgını bitirebiliriz” dedi.

İlçedeki Kanaat önderlerinden Eyyüp Özcan ise “Ben birinci ve ikinci aşılarımı yaptırmıştım. Bu günde üçüncü aşımı yaptırdım. Bütün vatandaşlarımızın bütün aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Bu hastalık bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılmaktadır. İlçemizde de bu hastalık yayılmakta ve ölümler meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın hastalanmamaları ve ölmemeleri için acilen herkesin aşı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Sason eski belediye başkanlarından Mehmet Salih Avcı da, "Bütün gençlerimizi aşıya davet ediyorum” dedi.

Ak Parti Sason İlçe Başkanı Avni Yıldırım, “Özelikle sağlık bakanımızın başlatığı aşı kampanyasına herkesin katılmasını istiyoruz. İlçedeki herkesin hassasiyet göstermesini ricada bulunuyorum. Herkesi aşı olmaya ve aşı olanlarında çevresindekileri de aşıya ikna etmesi istiyoruz. Çünkü aşı olduğunuz zaman kendinizi ve çevrenizdekileri koruyorsunuz” dedi.

İlçedeki yaşlılardan Tayyip Şahin’de “Aşı olmak bütün vatandaşlara şarttır” dedi.

İlçe merkezindeki kahvehaneleri gezen kanaat önderleri, vatandaşlara aşı olmanın önemini anlatarak, ilçe merkezinde kurulan aşı çadırına yönlendiriyor.

