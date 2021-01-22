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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Batman’da 5 liralık bıçaklar koronayı unuturdu

Batman’da 5 liralık bıçaklar koronayı unuturdu

Vatandaşlar

Yarış Polis Alabalık 

-Bıçaklar
-Kalabalık
-Polisin vatandaşları dağıtması

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesinde ucuza satılan bıçakları gören vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini unutarak bıçak kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Sason ilçesi Cumhuriyet Meydanında bir seyyar satıcının tanesini 5 liradan sattığı ucuz bıçaklardan alabilmek için koruna virüs tedbirlerini unutan vatandaşlar, kısa süre sonra polisin müdahalesiyle dağıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve yetkililer her fırsatta maskeyi, hijyeni ve sosyal mesafeyi dile getirmesine rağmen ucuzluğu gören vatandaşların korona virüs tedbirlerini hiç sayması bu kadarına da pes dedirtti.
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