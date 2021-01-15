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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Batman’da 44 düzensiz göçmen yakalandı

- Batman’da 44 düzensiz göçmen yakalandı

düzensiz göçmenlerin araçtan indirilmesi

Asad Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı Trol 

-Göçmenlerin emniyete götürülmesi
-Detay görüntüler

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Batman Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kozluk Yolu üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan araçta kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 25 Afganistan, 12 Bangladeş ve 7 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 44 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Araç şoförü hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçu kapsamında adli işlem yapılırken, 44 göçmenin idari işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine sevk edileceği öğrenildi.
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