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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Batman’da 4. kattan düşen işçi ağır yaralandı

Batman’da 4. kattan düşen işçi ağır yaralandı

-İnşaatın olduğu binadan detay

İlk Müdahale Polis Sağlık Personeli Asansör Boşluğu Polis Ekipleri 

--Olay yerine gelen ambulanslardan detay
--İnşaat işçisi asansör boşluğunda yerde uzanmasından detay
--112 Sağlık ekibi yaralıya müdahale etmesinden detay
--yaralı işçi ambulansa bindirilmesinden detay
--Ambulans olay yerinden ayrılmasından detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da inşaat halindeki bir binanın 4. katında çalışan 33 yaşındaki işçi, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Batman Belde Mahallesinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İnşaatın 4. katında dengesini kaybeden işçi asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan inşaat işçisi, 112 acil sağlık personeli tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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