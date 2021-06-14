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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Batman’da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi

Batman’da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi

ağaçta bulunan çekirgenin görüntüsü

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

Hayvan Irak 


- Batman'ın Sason ilçesinde yapraklar arasında bulunan dev etçil çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı. Sason'a bağlı Dereköy Ormanı'nda rastlanan 25 santimlik dev çekirgeyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görenlerin yaklaşmaktan korktuğu etçil çekirgelerin bu yıl geçmiş yıllara nazaran daha sıklıkta görüldüğü öğrenildi. Bu çekirgelerin zararlı olmadığını belirten uzmanlar, zararlı böcekleri yedikleri için hayvanların yararlı olduğunu vurguladı.
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