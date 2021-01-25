Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Batman'da 20 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

Batman'da 20 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

olayın yaşadığı parktan detay

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis olay yer şeridi çekmesinden detay
-Olay yeri incelemesinden detay
-Yerdeki silahtan detay
-Genel detaylar
-
-Görüntü Diyarbakır FTP klasöründe “Batman'da bir kişi parkta ölü bulundu” koduyla sistemde

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da parkta yürüyen vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre olay Fatih Mahallesinde Kineem Parkında meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir erkek gördü. durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan 20 yaşındaki Y.G.'nin kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.G.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (OA-YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı