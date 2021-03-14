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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Batman’da 2 kardeşe mezar olan minibüs, yuvarlandığı uçurumdan 4 gün sonra çıkarıldı

Batman’da 2 kardeşe mezar olan minibüs, yuvarlandığı uçurumdan 4 gün sonra çıkarıldı

Minibüsü kurtarma çalışmalarından detay

Öğrenciler 

-Kazanın yaşandığı günden yaralı kurtarma çalışmalarından detay
-Minibüsün kepçe yardımıyla taşınması
-Genel ve detay görüntüler

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesinde, 2 kardeşin hayatını kaybettiği ve 24 öğrencinin de yaralandığı kazada hurdaya dönen minibüs, 4 gün sonra 8 saatlik çalışmanın ardından yuvarlandığı uçurumdan kepçe yardımıyla çıkarıldı. Geçtiğimiz çarşamba günü Sason ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu öğrenci Yasemin Barlık (16) ve Selim Barlık (18) kardeşler yaşamını yitirmiş, 24 öğrenci de yaralanmıştı. Feci kazada 150 metre uçuruma yuvarlanması sonucunda hurdaya dönen 72 BC 774 plakalı servis minibüsüne ulaşmak için yoğun çaba sarf eden İl Özel idaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, zorlu çalışmanın ardından minibüsü kepçe yardımıyla uçurumdan çıkardı. Minibüs, incelenmek üzere trafik ekiplerine teslim edildi. (EA-YRT-
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