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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Batman’da 112 Acil personeli donmaktan son anda kurtarıldı

Batman’da 112 Acil personeli donmaktan son anda kurtarıldı

-Özel idare ekipleri yolu açmasından detay

Sağlık Ekibi Karla Mücadele Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri Hasta Kurtarma 

- -Karda mahsur kalan UMKE ekibi kurtarılmasından detay
- -112 Sağlık personeli mahsur kaldığı yerden kurtarılmasından detay
- -112 Sağlık personeline kumaniye vermesinden detay
- -Karda mahsur kalan 112 Personelinden detay
- -112 Sağlık personeli ekibi röportaj
- -Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Sason ilçesi 3 bin rakamlı Mereto dağı eteklerinde 6 saat karda mahsur kalan 112 sağlık ekiplerinin imdatdına İl Özel idaresine bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri yetişti. Batman’ın Sason ilçesi Yürekli köyünde hasta kurtarmaya giden 112 sağlık ekibi personeli çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden karla mücadele ekibi, önce 3 kişilik sağlık personelinin içinde bulunduğu ambulansı sıkıştığı yoldan kurtardı. 112 Sağlık personeli ekibi mahsur kaldığı zor anlarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. “Çığın 30 saniye ile altında kalmaktan kurtulduk” 112 Sağlık personeli ekibi “Zorlu bir yolcuğumuz geçti. Nerden bakarsanız 7 saate yakın bir zaman içerinde zorlu bir bekleyişimiz oldu. İl Özel İdaresi ekipleri yardımıyla çığ bölgesinde kurtulduk. Hasta kurtarmaya giderken seyir halindeydik. Çığın 30 saniye ile altında kalmaktan kurtulduk. Geri dönüş yapmak istedik bir çığ daha dönüş yoluna geldiği için devam edemedik. Yaklaşık metre yüksekliğinde barikat oluştu önümüze devam edemedik ve 112 ile Özel İdare ekipleri ile görüştükten sonra yolu açıp bizi kurtardılar” dedi.

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