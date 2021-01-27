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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Batman’da 11 adrese eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Batman’da 11 adrese eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Batman Emniyet Müdürlüğü binasından detay

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-Polis ve Özel harekat emniyetten çıkmasından detay
-Batman havdan drone görüntüsü
-Özel harekat evlere baskın yapmasından detay
-Yapılan operasyonda evde yakalanan kişilerden detay
-Köpekle arama yapılmasından detay
-Yapılan operasyonda evde uyuşturucu ele geçirilmesinden detay
-Özel hareket koç başı ile kapı kırmasından detay
-Gizli yerlere uyuşturucu saklamasından detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 kilogram esrar ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Uyuşturucu madde ticaretine karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için polis, Batman’da 11 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyon neticesinde 44 kilo esrar, 5.88 gram toz esrar, 1,09 gram bonzai maddesi, 44 gram metamfetamin, 1.37 gram eroin, 2 hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. (OA-YRT
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