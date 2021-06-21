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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Batman'da 10 milyon lira değerindeki altın sikkelerin müzede kaybolduğu iddiası

Batman'da 10 milyon lira değerindeki altın sikkelerin müzede kaybolduğu iddiası

Müze müdürlüğü kapısından detay

Kaçak İslam Tarihi Eser Kaçakçılığı Aktüel Müfettiş 

-Müze müdürlüğü tabelasından detay
-Müze müdürlüğünden aktüel görüntüden detay
-Müze müdürlüğünde aktüel tarihi eser görüntülerden detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman Cumhuriyet Savcılığı’nın, 2017 yılında tarihi eser kaçakçılarından ele geçirdiği 20’ye yakın Roma ve İslam dönemine ait altın sikkelerin Batman İl Kültür Müdürlüğüne bağlı Batman Müzesinde kaybolduğu iddia edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yaklaşık 4 yıl önce tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda Roma ve İslam dönemlerinde ait 20'ye yakın altın sikke ele geçirildi. Ele geçirilen altın sikkeler Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Batman Müzesi'ne teslim edildi. Son yapılan denetimde, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 20'ye yakın altın sikkenin Batman Müzesinde kaybolduğu iddia edildi. İhbar üzerine Batman İl Kültür Müdürlüğüne gelen Bakanlık müfettişleri müdürler ve tüm personelin ifadesini aldı. İddialara göre sayımların yapılmadığı müzede il müdürü ve müze personelinin ihmali söz konusu olduğu kaydedildi. Batman Müzesinde kaybolan altın sikkeler ile ilgili olayın Bakanlık müfettişlerinin hazırlayacağı rapor sonrası netlik kazanacağı ifade edildi. Batman Müze Müdürü Şeymus Genç, kaybolan altın sikkeler ile ilgili izinsiz bir açıklamaya yapamayacağını ifade etti.

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