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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BATMAN - Bir depoda 383 silah ele geçirildi

BATMAN - Bir depoda 383 silah ele geçirildi

- Ele geçirilen silahların görüntüsü - Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılan şahsın görüntüsü Batman 'da bir depoda 383 silah ele geçirildiBATMAN (AA) - Batman 'da bir depoda 2'si kalaşnikof piyade tüfeği olmak üzere toplam 383 silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığı ve ticaretini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Seyitler Mahallesi'ndeki bir depoya dün operasyon düzenlendi.
Depodaki aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 239 kurusıkı tabanca, 115 av tüfeği, 26 ruhsatsız tabanca, 1 kalem tabanca, 152 şarjör, farklı ebatlarda 588 fişek, 4 kutu havai fişek, 25 kibrit başı eczası, 2 nonel kapsül (bomba başlatıcı), çok sayıda fitil ve silah parçaları (emniyet pimi, icra yayı, mandal) ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Piyade Kurusıkı Tabanca Silah Kaçakçılığı Havai Fişek Kalaşnikof 

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