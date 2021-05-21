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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BATMAN - Bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişimi

BATMAN - Bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişimi

- Bekleyen ambulansların görüntüsüBATMAN (AA) - Batman 'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu.Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.

Bild Maket Uçak Saldırı 

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