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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Batman Belediyesi çöpten elektrik üretiyor

Batman Belediyesi çöpten elektrik üretiyor

- Çöp entegre tesisi genel görüntüsü - Gaz balonu görüntüsü - Elektrik üretim sistemleri görüntüsü - Batman Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yörük'ün konuşmasıBATMAN (AA) - Batman Katı Atık Entegre Tesisi'nde çöpten elektrik üretiliyor. Batman Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yörük, yaptığı açıklamada, bir süre önce faaliyete geçen tesis sayesinde vahşi depolamadan düzenli depolama yöntemine geçildiğini belirterek, çöpten elde edilen metan gazından da elektrik üretimi yaptıklarını söyledi.

Tesisin hayata geçmesiyle çöp yığınlarının oluşturduğu kötü görüntü ve kokunun da önüne geçildiğine işaret eden Yörük, "Tesiste saatte yaklaşık 3,2 megawatt elektrik üretiliyor. Hedefimiz saatte 6,2 megawatt elektrik üretmek. Kasım ayının başında hizmete giren tesiste bugüne kadar 630 megawatt enerji üretimi gerçekleştirdik." dedi.

Elektrik Üretimi 

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