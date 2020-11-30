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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BATMAN - Angebire Vadisi'nde sonbaharın renkleri görsel şölen sunuyor

BATMAN - Angebire Vadisi'nde sonbaharın renkleri görsel şölen sunuyor

- Angebire Vadisi tabelası - Angebire Vadisi genel görüntüsü - Vadiden detay görüntüler - Vadinin içindeki akarsudan görüntülerAngebire Vadisi'nde sonbaharın renkleri görsel şölen sunuyorBATMAN (AA) – Batman 'ın Kozluk ilçesindeki Angebire Vadisi sonbaharda görsel şölen sunuyor.Kozluk’a yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bölgenin yaz aylarında vazgeçilmez mesire alanlarının başında gelen Agebire Vadisi sonbaharla doğanın değişen tüm renklerini içinde barındırıyor.Sarı ve kahverenginin tüm tonlarını sunan çınar ağaçları, seyrine doyulmaz anlar yaşatıyor.Havaların soğumasıyla vadide büyük bir sessizlik yaşanırken yer altından çıkan ve vadinin ortasından geçen akar suyun çıkardığı ses ise huzuru içinde barındırıyor.Ağaçlardan dökülen sararmış yapraklar sonbaharı yansıtıyor.

Kar Suyu Sudan Sonbahar 

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