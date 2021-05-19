BATMAN - 19 Mayıs kutlamaları - Yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirildi
- Doğu ve Güneydoğu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları - Yamaç paraşütü yapan gençlerDoğu ve Güneydoğu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı - Bingöl'de okçuluk yarışması, Mardin'de Türk ve Filistin bayraklarıyla paraşütle atlama yapıldı, Şırnak'ta ise araçlarla konvoy oluşturulup, şehir turu atıldıDİYARBAKIR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Batman 'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. - Batman Batman 'ın Kozluk ilçesindeki 1300 rakıma sahip Bayrak Tepe'de düzenlenen etkinlikte Raman Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, paraşütle atlayış gerçekleştirdi.Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulbasir Alağaş amaçlarının gençleri doğa sporlarına yönlendirmek olduğunu söyledi.
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