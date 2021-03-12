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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi'nden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Cezaevleri Öğretmen Sosyal Yardım Gazi Yakınları Sosyal Hizmet 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, “Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi” için başvuru süreci başladı.
Başvurular “cocukhizmetleri.ankara.bel.tr” adresi üzerinden alınmaya başlandı. Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevinde şehit ve gazi yakınlarının çocukları ile anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan ve cezaevlerinde bulunan mahkumların 3-6 yaş arası çocukları gündüz bakımevinden ücretsiz yararlanacak. Bakımevine ön başvuruda bulunmak isteyen Başkentli velilerin “cocukhizmetleri.ankara.bel.tr” adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Online ortamda alınmaya başlanan başvurularda ikametgah adresinin çocuk bakımevinin bağlı bulunduğu ilçede olmasına öncelik verilecek. Başvuru sonuçları taleplerin alınmasının ardından “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden açıklanacak. İlkyerleşim Mahallesi 1890. Cadde 39/1 Batıkent adresinde faaliyete başlayacak olan Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi; 6 grup sorumlusu, 5 öğretmen yardımcısı, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı ve sosyolog kadrosuyla 36-72 aylık çocuklara hizmet verecek. Pandemi koşulları ön planda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek ve 100 kişilik kontenjana sahip olan Batıkent Gündüz Çocuk Bakımevi, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle ilk etapta 50 çocukla sınırlandırıldı. Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi’nde; çocukların gelişimine katkı sağlayacak çocuk oyun alanlarından oyuncaklara, yemekhaneden dinlenme odalarına kadar pek çok sosyal alan yer alıyor. Çocuk Gündüz Bakımevinden; belediye, belediye dışı ve sosyal yardım alan ailelerin çocukları yararlanabilecek. Yapılan düzenlemeyle ayrıca şehit ve gazi yakınlarının çocuklarından, cezaevlerinde bulunan mahkumlar ile anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan 3-6 yaş arası çocuklardan herhangi bir ücret alınmayacak.
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