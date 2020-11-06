Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri - NABLUS
- Göstericilerin Trump posteri yakması - Göstericilerle İsrail askerleri arasında yaşanan arbede - İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz atması - Fenalaşan bir Filistinliden detaylarNABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Decan köyünde toplanan bir grup Filistinli, bölgede inşası planlanan yasa dışı Yahudi yerleşim birimini protesto etti. İsrail güçleri, yürüyüşe geçen Filistinlilerin ilerlemesine engel oldu.
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