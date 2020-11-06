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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri - NABLUS

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri - NABLUS

- Göstericilerin Trump posteri yakması - Göstericilerle İsrail askerleri arasında yaşanan arbede - İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz atması - Fenalaşan bir Filistinliden detaylarNABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Decan köyünde toplanan bir grup Filistinli, bölgede inşası planlanan yasa dışı Yahudi yerleşim birimini protesto etti. İsrail güçleri, yürüyüşe geçen Filistinlilerin ilerlemesine engel oldu.

Protesto Arbede Göz Yaşartıcı Gaz İsrail İşgal 

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