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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

- Göstericilerin taş atması - İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz sıkmasıEL HALİL (AA) - Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, Yahudi yerleşim birimleri inşası ve kentteki Eş - Şuheda caddesinin 1994 yılından beri kapalı olmasını protesto etti. İsrail askerleri, göstericilere müdahale etti.

Protesto Göz Yaşartıcı Gaz İsrail 

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