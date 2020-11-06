Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
- Göstericilerin taş atması - İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz sıkmasıEL HALİL (AA) - Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, Yahudi yerleşim birimleri inşası ve kentteki Eş - Şuheda caddesinin 1994 yılından beri kapalı olmasını protesto etti. İsrail askerleri, göstericilere müdahale etti.
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