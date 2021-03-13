- Batı Şeria’da sağlıkçılardan Covid-19 hastası çocuklara moral ziyareti

-düzenlenen ziyaret



( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA



- Filistin’in El Halil kentinde sağlık çalışanları korona virüse yakalanan çocuklara moral ziyareti gerçekleştirdi. Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarından oluşan grup, Covid-19’a yakalanan çocuklara özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Açık havada gerçekleştirilen etkinlikte sağlık çalışanları çocuklarla oyun oynayarak dans etti. Sağlıkçılar, uzun süre karantinada kalan çocuklara moral amacıyla hediye vermeyi de ihmal etmedi. Etkinlikte 2 palyaço da yer aldı. El Halil şehrindeki sağlık departmanında görev yapan Doktor Moataz Al-Dudda, “Çocukları korona virüse yakalanan aileleri seçtik ve ziyarete geldik. Çocukların yaşadığı korkuyu hafifletmeye çalışıyoruz. Onların mutlu olması için oyuncaklar ve hediyeler dağıttık. Yaşadıkları psikolojik stres kolay değil” dedi.

Çocuklardan birinin annesi ise, “Düzenledikleri etkinlik çok nazik bir şeydi. Çocuklara önem verdikleri için sevindik. Hediye ve oyuncak da getirdiler. Güzel bir girişim ”ifadesini kullandı.



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