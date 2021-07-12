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- Batı Şeria’da kadınlara özel kafe açıldı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Batı Şeria’da kadınlara özel kafe açıldı

- Batı Şeria’da kadınlara özel kafe açıldı

Kafenin sahibi Fedaa Al Akra ile röportaj

Altın İşgal 

- Kafe müşterisi Samira Esad ile röportaj

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

- İşgal altındaki Batı Şeria’da kadınlara özel kafe açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria’nın Biddya kentinde yalnızca kadınlar için bir kafe açıldı. Filistinli girişimci Fedaa Al Akra tarafından açılan kafede çalışanlar tamamen kadınlardan oluşuyor. Kafeye müşteriler, sadece Biddya kentinden değil çevredeki köy ve bölgelerden de geliyor. Kafede kahve ve içeceklerin yanı sıra geleneksel Filistin yemekleri de servis ediliyor. Kafede çocuklar için bir oyun alanı da bulunuyor. Çocuklarıyla birlikte kafeye gelen kadınlar, onlar oyun oynarken sohbet ediyor. Kafenin sahibi Fedaa Al Akra yaptığı açıklamada, “Sadece kadınlara hizmet veren bir kafe bölgede yeni bir fikirdi. Genellikle ya herkese hizmet veren kafeler ya sadece erkeklere özel kafeler oluyor. Biz de kadınlara özel bir mekan yapmak istedik” dedi.
Kafe müşterisi Samira Esad, “Bazı kadınlar nargile içmek istiyor ve çevresine bunu söylemek istemiyor. Burada rahatlıkla içebiliyorlar. Kadın kadına olunca daha rahat oluyor. Erkek aşçı bile buraya giremez” ifadelerini kullandı.
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