Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Batı Şeria’da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma

- Batı Şeria’da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma

Protestodan görüntüler

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

Çatışma Ses Bombası Göz Yaşartıcı Gaz Plastik Mermi Kontrol Noktası 


- Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde Gazze Şeridi’ne destek protestosunda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ederken, Filistin’in birçok bölgesinde Gazze’deki Filistinliler için destek protestoları düzenleniyor. Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde Gazze Şeridi’ne destek protestosunda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Şehirde bulunan İsrail kontrol noktasına yakın bir yerde toplanan onlarca Filistinli, İsrail’in işgal politikasına tepki ve Gazze Şeridi'ne ise desteklerini gösterdi. Protestolar sırasında tansiyonun yükselmesi ile göstericiler, İsrail kontrol noktasını taşlarken, ana caddeyi ise lastik yakarak kapattı. İsrail güçleri ise, protestoculara, göz yaşartıcı gazi, ses bombası ve plastik mermi ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda, 2 Filistinli bacaklarından plastik mermi ile yaralandı.
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement