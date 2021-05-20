- Batı Şeria’da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma



- Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde Gazze Şeridi’ne destek protestosunda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ederken, Filistin’in birçok bölgesinde Gazze’deki Filistinliler için destek protestoları düzenleniyor. Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde Gazze Şeridi’ne destek protestosunda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Şehirde bulunan İsrail kontrol noktasına yakın bir yerde toplanan onlarca Filistinli, İsrail’in işgal politikasına tepki ve Gazze Şeridi'ne ise desteklerini gösterdi. Protestolar sırasında tansiyonun yükselmesi ile göstericiler, İsrail kontrol noktasını taşlarken, ana caddeyi ise lastik yakarak kapattı. İsrail güçleri ise, protestoculara, göz yaşartıcı gazi, ses bombası ve plastik mermi ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda, 2 Filistinli bacaklarından plastik mermi ile yaralandı.

