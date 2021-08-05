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- Batı Şeria'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehlikeye atıyor
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Batı Şeria'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehlikeye atıyor

- Batı Şeria'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehlikeye atıyor

- Beit El'de çıkan yangına ilişkin görüntüler

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

Yangın İsrail Harekete Geç Orman Yangını İtfaiyeciler 


- Batı Şeria'da yer alan El Bireh kentinin doğusundaki Beit El yerleşim yeri ile İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üssü yakınlarında çıkan orman yangını giderek yayılmaya devam ediyor. Batı Şeria'da yer alan El Bireh kentinin doğusundaki Beit El yerleşim yeri ile İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üssü yakınlarında çıkan orman yangını yetkilileri harekete geçirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, giderek yayılmaya devam eden yangının IDF üssü ve yerleşim yerlerini tehlikeye attığı belirtilerek, İsrailli itfaiyecilerin orman yangınını söndürmek için çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. Ayrıca haberlerde, çıkan yangında ise ölü yada yaralı bildirilmedi.
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