- Batı Şeria’da arbede: 6 yaralı

-Silah sesleri

-Hastane kapısında detay



( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA



- İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çıkan arbedede 6 Filistinli yaralanırken, 5 Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin kentinde Jabal Ebu Dhheir ve El-Jabariyyaat mahallelerine gece saatlerinde baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail güçleri iki kardeşin de bulunduğu 3 Filistinlinin cep telefonlarına el koymalarının ardından arbede çıktı. İsrail güçleri, Filistinlere gerçek mermi ile saldırırken 6 Filistinli yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cenin kentindeki hastaneye kaldırıldı. İsrail güçleri tarafından açılan yoğun ateş nedeniyle mahalledeki Filistin Sivil Savunma (PCD) tesisine ve 4 aracına zarar verildi.

Arbede de 5 Filistinlinin göz altına alındığı da öğrenildi.

