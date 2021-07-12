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- Batı Şeria’da arbede: 6 yaralı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Batı Şeria’da arbede: 6 yaralı

- Batı Şeria’da arbede: 6 yaralı

Olay yeri

Hastane Gözaltı İsrail İşgal Saldırı 

-Silah sesleri
-Hastane kapısında detay

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

- İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çıkan arbedede 6 Filistinli yaralanırken, 5 Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin kentinde Jabal Ebu Dhheir ve El-Jabariyyaat mahallelerine gece saatlerinde baskın düzenledi.
Baskın sırasında İsrail güçleri iki kardeşin de bulunduğu 3 Filistinlinin cep telefonlarına el koymalarının ardından arbede çıktı. İsrail güçleri, Filistinlere gerçek mermi ile saldırırken 6 Filistinli yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cenin kentindeki hastaneye kaldırıldı. İsrail güçleri tarafından açılan yoğun ateş nedeniyle mahalledeki Filistin Sivil Savunma (PCD) tesisine ve 4 aracına zarar verildi.
Arbede de 5 Filistinlinin göz altına alındığı da öğrenildi.
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