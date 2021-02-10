Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Batı Marmara’da yoğun kar yağışı bekleniyor

Batı Marmara’da yoğun kar yağışı bekleniyor

Kar yağışı görüntüleri (Arşiv)

( BALIKESİR ) -- Beklenen kar yağışı Cumartesi gecesi başlayacak BALIKESİR

Lodos Yağışlı Hava Akkale Kar Yağışı Irak 


- Batı Marmara’da cumartesi gecesi kar yağışı bekleniyor. Batı Marmara’da Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde cumartesi gece yarısına doğru başlayacak kar yağışı hafta boyunca aralıklarla bölgede etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 16 derecelerde ölçüldüğü bölgede cuma gününden itibaren lodosun yerini poyraza bırakmasıyla birlikte sıcaklıklar 15 derece kadar düşerek 0 derecelere yaklaşacak. Cumartesi soğuk bir havanın etkili olduğu bölgede gece saatlerinde ise balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava nedeniyle kar yağışı başlayacak. Cumartesi gecesi Çanakkale’nin Çan, Biga, Yenice ve Balıkesir’in Edremit ile Havran ilçelerinin yükseklerinde Kazdağları’nda başlayacak yağış daha sonra doğuya doğru ilerleyerek Balıkesir ve Bursa illerinin tamamını etkisi altına alması bekleniyor. Yaklaşık bir hafta boyunca bölgede etkili olacak kar yağışının yükseklerde 50 santimetreyi aşması tahmin ediliyor. Yetkililer kar yağışına karşı vatandaşların hazırlıklı olmasını istedi. (EME-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı