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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Batı'da kar çilesi, Doğu'da bahar havası

Batı'da kar çilesi, Doğu'da bahar havası

Sıcak havayı fırsata çeviren taksi esnafı araçlarını temizlerken görüntü

Hava Sıcaklığı Kış Mevsimi Küresel Isınma Kar Yağışı Bahar Havası 

-Havaların ısınmasıyla buzları çözülen Kura nehrinden görüntü
-röportaj
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Türkiye’nin batısında kar yağışı etkili olurken, Ardahan’da ise hava sıcaklığı 6 dereceye kadar ulaştı.İstanbul’da etkili olan kar yağışının aksine kışla bütünleşen Ardahan’da bahar havası yaşanıyor. Son 30 yılın en sıcak kışının yaşandığı Ardahan'da gün içinde sıcaklık 6 derece oldu.Batı illerinin aksine bahardan kalma günlerden birini yaşayan Ardahan’da sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar araçlarını yıkayarak temizledi.Taksici esnafından Serkan Görmez, "Ardahan’da şu anda yaz. Devran tersine döndü İstanbul’da kar yağıyor Ardahan ise çok sıcak ve biz de aracımızı yıkıyoruz" dedi.
"Havalar ısındı Kura Nehri'nin buzları çözülmeye başladı"Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan'da, iki ay önce yüzeyi tamamen buz tutan Kura Nehri'nin buzları çözülmeye başladı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde doğan, kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçerek Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, geçen Kasım ayı sonlarında buz tutmuştu. Ancak Ocak ayının ikinci yarısından itibaren havaların ısınarak mevsim normallerinin üzerine çıkması, buz tutan nehir, göllerin çözülmesine neden oldu. Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte Şubat ayında buzlar iyice eridi.Bölgede yapılan barajlar ve küresel ısınma nedeniyle kış mevsiminin geçmiş yıllara oranla çok kısa sürdüğüne işaret eden kentte yaşayan Alican Yıldız, "Şubat ayında Ardahan’da hava sıcaklığı artı 6 derece. Kura Nehri'ndeki buzlar çözülmüş. Doğunun aksine Batı’da ise kar yağıyor. İnşallah hava sıcaklığı bu şekilde gider. Batı’da yaşayanların Allah yardımcısı olsun diyoruz. Biz çok çektik biraz da onlar çeksin" şeklinde konuştu.

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