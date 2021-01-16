Batarya elinde böyle patladı

-Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir telefon dükkanında telefonun tamiratı sırasında batarya telefoncunun elinde patladı. Telefon dükkanı işletmesi sahibi kazayı ucuz atlattı.Olay, Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesinde bulunan telefoncu dükkanı Özkan iletişimde meydana geldi. İşletme sahibi Mehmet Emin Özkan ve yanındaki personeli bozuk telefonu tamir ederken batarya patladı. Özkan ve personeli kazayı ucuz atlatırken, komşu dükkan sahipleri patlamanın sesiyle korku dolu anlar yaşadı.
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