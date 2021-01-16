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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Batarya elinde böyle patladı

Batarya elinde böyle patladı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kamera Patlama Anı 

-Telefon tamircisinden görüntüler
-Bataryanın patlama anı
-Detay görüntüler

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

-Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir telefon dükkanında telefonun tamiratı sırasında batarya telefoncunun elinde patladı. Telefon dükkanı işletmesi sahibi kazayı ucuz atlattı.Olay, Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesinde bulunan telefoncu dükkanı Özkan iletişimde meydana geldi. İşletme sahibi Mehmet Emin Özkan ve yanındaki personeli bozuk telefonu tamir ederken batarya patladı. Özkan ve personeli kazayı ucuz atlatırken, komşu dükkan sahipleri patlamanın sesiyle korku dolu anlar yaşadı.
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